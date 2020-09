Łódź. Nie będzie podwyżek cen wody i ścieków. Odrzucono wniosek prezesa ZWiK o wyższe taryfy... przynajmniej na razie.

Wniosek o zmianę taryfy prezes ZWiK Jacek Kaczorowski złożył pod koniec lutego, natomiast decyzja o odmowie zatwierdzenia zapadła 12 sierpnia.

Łódź. Nie będzie podwyżek cen wody i ścieków

Z treści uzasadnienia decyzji, do której dotarliśmy, wynika, że przez blisko pół roku między ZWiK a RZGW Poznań trwała wymiana korespondencji polegająca głównie na wzywaniu do uzupełnianiu braków we wniosku i odpowiedziach ZWiK. Jednak samo uzasadnienie odmowy zatwierdzenia nowej, wyższej taryfy, pełne jest wytykania błędów i „nieprecyzyjnych informacji” zawartych we wniosku. Zdaniem RZGW m.in. błędnie opisano grupy taryfowe, błędnie rozłożono koszty, nie uzasadniono kosztów opłaty abonamentowej, a plan kosztów zużycia energii oparto wedle wniosku na rzeczywistych kosztach każdego z obiektów, tyle że według RZGW, „żaden z dokumentów tego nie potwierdza”.

Odrzucono wniosek prezesa ZWiK o wyższe taryfy

RZGW podkreśla, że czynsze umowne, które zapłaci ZWiK (dzierżawny w wysokości 92,1 mln zł oraz 32,8 mln zł jako podatek od nieruchomości – red.) są niezgodne z treścią jednego z rozporządzeń, ponieważ powinny być rozłożone w czasie. W uzasadnieniu napisano, że te właśnie czynsze to podstawowy powód wniosku o podwyższenie taryfy – o 36 proc. za wodę już w pierwszym roku jej obowiązywania i o 6 proc. za odprowadzanie ścieków. Decyzja RZGW jednak prawomocna nie jest