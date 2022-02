Łódź zrywa partnerstwo z rosyjskimi miastami. A co z Mińskiem?

- Nie istnieje wspólnota wartości z putninowską Rosją, z krajem, który najeżdża swojego sąsiada gwałcąc wszystkie umowy międzynarodowe - mówi Marcin Gołaszewski (KO), przewodniczący łódzkiej Rady Miejskiej. - Potępiamy władze Rosji, wzywamy naród rosyjski do oporu przeciwko dyktatorowi. W imię solidarności z zaatakowaną Ukrainą, w imię solidarności z miastami partnerskimi Łodzi, Lwowem i Odessą, dalsze utrzymywanie umów partnerskich z rosyjskimi miastami byłoby hipokryzją i nie jest możliwe.

Umowę partnerską z Iwanowem podpisał w 1992 r. prezydent Grzegorz Palka, a z Kaliningradem w 2002 r. prezydent Krzysztof Panas. Obie są standardowe, zakładają współpracę w dziedzinie gospodarki, kultury, turystyki i sportu, nauki i oświaty, ochrony zdrowia i środowiska, obie mają półroczne okresy wypowiedzenia, co do obu nie jest też jasne, jak były realizowane w ostatnich latach. Prezydent Palka w 1992 r. podpisał też umowę o współpracy z Mińskiem, stolicą Białorusi Białorusi, której reżim udostępnił tereny przygraniczne na koncentrację rosyjskich wojsk. Co dalej z umową z Mińskiem?