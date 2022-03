Łódzkie lotnisko obsługuje loty dyplomatów i czeka na ewakuację samolotów z Ukrainy. Jakimi samolotami przylecieli do Łodzi dyplomaci?

Dyplomaci z Francji i Niemiec, którzy we wtorek 1 marca przybyli do Łodzi na szczyt Trójkąta Weimarskiego, przylecieli samolotami nieczęsto widywanymi na łódzkim lotnisku. Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian przyleciał samolotem Dassault Aviation Falcon 900. To trzysilnikowy odrzutowiec dyspozycyjny rozwijający prędkość do 950 km/h i zasięgu do 7400 km. Na pokład może zabrać, w zależności od konfiguracji, do 19 osób.