Louis Tomlinson wystąpi w przyszłym roku w Łodzi

Brytyjski wokalista Louis Tomlinson zaprezentuje się w Łodzi, w Atlas Arenie, 11 września. Artysta odwiedzi nasz kraj w ramach międzynarodowej trasy koncertowej promującej jego najnowszy album „Faith in the Future”.

Louis Tomlinson to piosenkarz tworzący muzykę z pogranicza popu i rocka. W 2010 roku wziął udział w przesłuchaniach do siódmej edycji telewizyjnego programu „The X-Factor” (w roku 2018 był jurorem show). Wkrótce został wokalistą brytyjsko-irlandzkiej formacji One Direction, jednego z najpopularniejszych boys bandów (w finale „X-Factor” zajęli trzecie miejsce), z którym współpracował w latach 2010-2016. Z grupą nagrał pięć albumów studyjnych, sprzedanych w rekordowej liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. One Direction odbyli trzy światowe trasy koncertowe, z czego ostatnia - One The Road Again - była drugim największym sukcesem wśród tras 2015 roku, zarabiając ponad 208 mln dolarów. Boys band wziął też udział w realizacji dwóch bardzo popularnych filmów: „One Direction: This Is Us” (dokumentalny, reż. Morgan Spurlock) i „One Direction: Where We Are” (zapis koncertu, reż. Paul Dugdale). Po zawieszeniu działalności zespołu, muzyk zdecydował się na karierę solową.