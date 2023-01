Miasto Łódź zmniejszyło dotację Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Teatrze Powszechnym

Urzędnicy zadecydowali, aby tegoroczną dotację celową na wyjątkowo ceniony Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, organizowany przez łódzki Teatr Powszechny, pomniejszyć o 400 tysięcy złotych - z miliona do 600 tys. To istotna komplikacja działań twórców przedsięwzięcia, ponieważ decyzja zapadła w chwili, gdy program festiwalu jest już prawie dopięty i tuż przed terminem zwyczajowego ogłoszenia sprzedaży biletów na poszczególne spektakle (festiwal rozpoczyna się 4 marca). Tak znaczące ograniczenie budżetu imprezy oznacza, iż Teatr Powszechny jest zmuszony rezygnować z prezentacji przedstawień, które już zdążył do Łodzi zaprosić.

- W 2009 roku Rada Miejska w Łodzi przyznała festiwalowi stałą podmiotową dotację w wysokości miliona złotych, która pozwoliła nam rozwinąć skrzydła - przypomina historię finansowania Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jego dyrektorka, Ewa Pilawska. - W 2018 roku dotacja podmiotowa zmieniona została na celową, ale Komisja Kultury Rady Miejskiej jednogłośnie podtrzymała stanowisko, że festiwal wymaga szczególnej troski organizatora o tkankę artystyczną. Do czasu pandemii przez dwanaście lat dotacja z miasta wynosiła milion złotych.