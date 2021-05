Nowe laboratorium dla startupów 5G Lab otwarte w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Z wewnętrznej sieci 5G skorzystają startupy działające w akceleratorze S5 Strefy, które otrzymują wsparcie merytoryczne, mentorskie i finansowe (skorzysta 40 startupów do których trafi blisko 13 mln zł wsparcia). 5G Lab Łódzkiej Strefy pozwoli osiągnąć prędkość pobierania na poziomie 850 mb/s przy zachowaniu minimalnych opóźnień.

- Pandemia koronawirusa tylko potwierdziła wzrastające zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy - mówi Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych. - 5G LAB może stać się inkubatorem innowacyjnych rozwiązań, a w niedalekiej przyszłości przyczynić się do zwiększenia potencjału polskich firm, w szczególności startupów.

5G Lab w Strefie powstało jako odpowiedź na potrzeby startupów. Ich twórcy do dyspozycji dostali autonomiczne wózki widłowe, cyfrowe bliźniaki fabryk, czy transmisje VR-owe z kamerami 360 stopni.

Sieć 5G w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obejmuje budynek siedziby i Centrum Kreatywności Fabryka. Do jej budowy Orange wykorzystał 10 anten działających w docelowym dla 5G paśmie 3,6 GHz i w paśmie 2100 MHz. Zapewniają one zasięg na powierzchni ponad 1000 mkw. Orange gwarantuje też wsparcie swoich ekspertów związane z zastosowaniem technologii 5G w przemyśle.

- Bardzo nas cieszy, że mogliśmy uruchomić pierwszą w Polsce wewnętrzną sieć 5G w docelowej częstotliwości - zaznacza Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii. - Liczymy na to, że podobnych wdrożeń będzie w naszym kraju przybywać i że szybko pokażą one w praktyce korzyści, jakie niesie ze sobą sieć nowej generacji. 5G to jeden z filarów strategii Orange.

Laboratorium powstało przy wsparciu firmy Ericsson, a jej pracownicy zaprojektowali i dostarczyli urządzenia potrzebne do uruchomienia sieci wewnętrznej. Zapewniają również indywidualny transfer wiedzy, nie tylko do specjalistów Łódzkiej Strefy, ale także do partnerów biznesowych i startupów współpracujących z ŁSSE.

Dla bezpieczeństwa żywności

Z laboratorium skorzysta m.in. firma Arktikus.

– Zbudowaliśmy system dbający o bezpieczeństwo żywności w handlu, gastronomii i transporcie – mówi Michał Olszewski, cofounder spółki Arktikus. – Nasze bezprzewodowe sensory wysyłają z wnętrza urządzeń chłodniczych informacje o panującej tam temperaturze. Wykorzystanie technologii 5G powoduje, że nasz system jest energooszczędny i działa nawet w warunkach bardzo słabego zasięgu.

Laboratorium powstało we współpracy z partnerami: Orange, Ericsson, Urzędem Komunikacji Elektronicznej.