Noworoczne postanowienia. Co zrobić, żeby w nich wytrwać? Można skorzystać z gotowych diet i programów ćwiczeń od NFZ

Postanowienia noworoczne na rok 2023. Jak sprawić, żeby udało się w nich wytrwać?

Razem z nowym rokiem chcemy zmienić swoje życie na lepsze i zdrowsze. Jednak nie zawsze się to udaje. Z danych przygotowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie badań agencji SW Research wynika, że aż trzy czwarte Polaków podejmuje postanowienia noworoczne. Najpopularniejszym jest zwiększenie aktywności fizycznej, zaraz po nim są: oszczędzanie pieniędzy, przejście na zdrową dietę i zrzucenie zbędnych kilogramów. Jednak co dziesiąty podejmujący je Polak… nawet nie zaczyna tych postanowień realizować. A co czwarty trwa w postanowieniach tylko dwa tygodnie.

Dlatego NFZ przygotował zestaw porad i wskazówek, które ułatwią zdrowe życie i nie tylko przez pierwsze tygodnie stycznia, ale przez cały nadchodzący rok 2023! Co ważne, wszystkie materiały NFZ są bezpłatne i w przeciwieństwie do wielu komercyjnych stron i aplikacji nie wymagają opłacania abonamentów.