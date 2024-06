Pierwsza Dama przyjechała do Łodzi. Odwiedziła Dom Samotnej Matki

Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w diecezjalnym Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi była dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Siostra Magdalena Krawczyk , dyrektor domu przed Dniem Matki dostała telefon z kancelarii prezydenta RP z zapytaniem, czy Agata Kornhauser – Duda może przyjechać do Łodzi. Wszyscy bardzo ucieszyli się z tej wizyty. Do Domu Samotnej Matki przyjechał też kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

- To spotkanie było dla mnie jak i dla dziewczyn wielkim wyróżnieniem – mówiła na stronie archidiecezji łódzkiej Wiktoria Sałapa, jedna z matek mieszkająca w łódzkim domu. - Miałyśmy okazję porozmawiać z Panią Prezydentową, pokazać nasz dom, oraz to jak żyjemy, co jest dla nas bardzo ważne.