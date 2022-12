Polska kupi śmigłowce bojowe. Czy Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi będą beneficjentem największego zakupu śmigłowców dla wojska?

Szczegóły przygotowywanej transakcji są objęte tajemnicą, ale należy przypuszczać, że największym przemysłowym beneficjentem będą Wojskowe Zakłady Lotniczej nr 1 w Łodzi. Obecnie WZL nr 1 remontują i modernizują stare Mi-24, Mi-8, Mi-17 i Mi-14, są centrum wsparcia dla nowoczesnych śmigłowców morskich Leonardo AW-101 (ale kupiono tylko cztery sztuki), z powodzeniem rozwijają trójstopniową rakietę suborbitalną do wynoszenia lekkich ładunków na wysokość powyżej 100 km, uczestniczą także w programie 100 bezzałogowców Wizjer dla polskiej armii.

Kupno niezwykle nowoczesnych 96 śmigłowców bojowych i połączenie zakupu z transferem technologii zapowiadanym przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka, byłoby jednak nowym kołem zamachowym dla WZL nr 1, choćby z tej racji, że poradzieckie śmigłowce będą stopniowo wycofywane z racji wieku.

Dlaczego jednak to Łódź miałaby być beneficjentem zakupu AH64 Apache? Śmigłowce i ich elementy są produkowane w dwóch zakładach w Polsce: w Świdniku należącym do włoskiego koncernu Leonardo oraz w Mielcu należącym do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin (od jakiegoś czasu jest właścicielem firmy Sikorsky, producenta słynnych wielozadaniowych Black Hawków).