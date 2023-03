Posłowie Nowej Lewicy. Anita Sowińska i Tomasz Trela otworzyli biuro w Skierniewicach

– Uważam, że politycy i polityczki powinni iść do ludzi, a nie ludzie do polityków – dodaje posłanka Anita Sowińska. – Jednak okazało się, że biuro w Skierniewicach po prostu jest potrzebne.

Anita Sowińska i Tomasz Trela to posłowie lewicy, którzy do parlamentu weszli dzięki głosom mieszkańców województwa łódzkiego. Posłanka Sowińska startowała w minionych wyborach z okręgu nr 10 obejmującego swym zasięgiem również Skierniewice, natomiast poseł Trela będący wiceprzewodniczącym Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy, z okręgu nr 9. Oboje 21 marca otworzyli swoje biuro poselskie w Skierniewicach. Biuro zlokalizowane jest na trzecim piętrze budynku przy ulicy Jagiellońskiej 29.

Otwarcie biura poselskiego była dla polityków również okazją, do przedstawienia pomysłów Nowej Lewicy na poprawę sytuacji obywateli. Tomasz Trela, szczególną uwagę zwrócił na sytuację samorządów.

– Wiadomo, do czego najwięcej dokładają samorządy: to system edukacji – mówił parlamentarzysta. – Lewica już złożyła projekt ustawy, by raz na zawsze rozdzielić te płatności, by to budżet państwa był odpowiedzialny za finansowanie wynagrodzeń nauczycieli. Myślę, iż taki rozdział, że samorząd jest odpowiedzialny za infrastrukturę i inwestycje, a Skarb Państwa za pieniądze na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli jest bardzo rozsądny.

– Obecnie podobne problemy mają ludzie w całej Polsce. Przede wszystkim - drożyzna. My mamy na to receptę – przekonywała posłanka Sowińska. – Po pierwsze, to są pieniądze z KPO, które wreszcie trzeba odblokować. To również obniżenie cen energii, a to możemy zrobić poprzez inwestycję w energię odnawialną, głównie wiatrową, ale również docieplenie domów. To także, na przykład, tanie bilety PKP. Wbrew pozorom, to też jest narzędzie, które walczy z inflacją – ludzie mniej wydają na benzynę, a mają zapewniony dobry i tani transport.