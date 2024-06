Przebadali ziemniaki z Biedronki i Lidla. Zobacz, co w nich znaleźli 6.06.2024

Co znaleziono z ziemniakach z Lidla i Biedronki?

Tylko w ziemniakach kupionych w Lidlu badacze wykryli pestycyd – związek o nazwie propamokarb . Jest to środek grzybobójczy stosowany do ochrony upraw przed tzw. zarazą ziemniaka – jedną z najczęstszych chorób atakujących te rośliny. Jego ilość w ziemniakach z Lidla nie przekraczała dopuszczalnej normy.

Po co Fundacja Pro-Test bada te produkty?

Polscy konsumenci nigdy nie mieli dostępu do badań, które pokazywałyby, co dokładnie znajduje się w konkretnych warzywach i owocach kupowanych w najpopularniejszych dyskontach w kraju. Dlatego Fundacja Pro-Test przeprowadza już trzeci taki test . Dzięki testom konsumenci mają wiedzę na temat tego, co jedzą. Dysponując takimi niezależnymi informacjami na temat produktów, mogą podejmować świadome decyzje zakupowe. Nie mniej ważnym celem testów porównawczych produktów jest wpłynięcie na polepszenie ich jakości. Dzięki testom dyskonty mogą zobaczyć, jak wypadają na tle konkurencji i ciągle polepszać jakość oferowanych przez siebie warzyw i owoców. Wcześniej fundacja zbadała jabłka i pomidory z Lidla i Biedronki. Fundacja Pro-Test zapowiada, że już niebawem opublikuje wyniki badań kolejnych produktów.

Oświadczenie Lidl Polska w sprawie badania ziemniaków

„Informujemy, iż w Lidl Polska zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są wpisane w kulturę organizacyjną oraz tożsamość firmy. Nasz CSR opiera się na sześciu filarach: zaangażowaniu w dialog, promocji zdrowia, uczciwym działaniu, ochronie zasobów, klimatu oraz poszanowaniu bioróżnorodności. Zdrowie konsumentów i bezpieczeństwo produktów to dla nas kwestia priorytetowa.



Rocznie przeprowadzamy ponad ok. 9 500 badań jakościowych produktów spożywczych w niezależnych, akredytowanych laboratoriach badawczych. Jakość produktów kontrolujemy na każdym etapie łańcucha dostaw. Współpracujemy tylko i wyłącznie z certyfikowanymi dostawcami, którzy spełniają nasze wymagania jakościowe – wymagamy certyfikatów jakościowych, potwierdzających wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów – w obszarze produktów żywnościowych i nieżywnościowych wymagamy certyfikatów IFS i BRC, a w obszarze owoców i warzyw certyfikacji GlobalG.A.P./GRASP.



Należy podkreślić, że wyniki ziemniaków, podobnie jak wyniki jabłek i pomidorów, są zgodne z obowiązującym prawem. Co więcej, spełniają wszystkie standardy Lidl Polska i tylko nieznacznie odbiegają od jakości produktów ekologicznych. W ramach regularnego monitoringu w 2023 roku przeprowadziliśmy ponad 460 badań dla ziemniaków, gdzie 98,3% wyników spełniało wymagania prawne, a w ok. 68% wyników nie wykryto żadnej pozostałości pestycydów (co oznacza, że ziemniaki spełniały normy dla produktów ekologicznych). Pragniemy zaznaczyć, iż każdy produkt badamy na obecność 730 substancji, czyli aż o 190 substancji więcej niż w opublikowanym teście ziemniaków.



W Lidl Polska zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a niekiedy przyjęte przez naszą firmę wewnętrzne wytyczne są jeszcze bardziej wymagające niż przepisy UE. W przypadku świeżych owoców i warzyw nasza polityka dotycząca pozostałości pestycydów określa, że akceptowany przez nas poziom dla jednej wykrytej substancji to maksymalnie 1/3 limitów prawnych. Łączna liczba wykrytych pozostałości nie może być większa niż 5 w jednym badaniu – należy w tym miejscu podkreślić, że maksymalna liczba wykrytych pozostałości nie jest limitowana prawnie.



Zarówno w obszarze owoców i warzyw, jak i w pozostałym asortymencie, określiliśmy restrykcyjne standardy jakości naszych produktów, regularnie je monitorujemy i konsekwentnie wyznaczamy sobie nowe, ambitne cele. W 2021 roku wprowadziliśmy w naszej firmie listę związków strategicznych, na której znajduje się aż 206 substancji zakazanych w uprawie i monitorujemy jej przestrzeganie.



Prowadzimy pełną identyfikowalność łańcucha dostaw. Jesteśmy także w stałym kontakcie z naszymi dostawcami – naszym wspólnym celem jest doskonalenie jakości oferowanych produktów. Otrzymane wyniki badań analizujemy wewnątrz firmy, jak również z naszymi dostawcami i wskazujemy sobie ambitne cele na kolejny sezon, niejednokrotnie przewyższające standardy na rynku.



Od 2017 roku sukcesywnie opracowujemy i publikujemy nasze polityki zakupowe. W kilku z nich, dotyczących świadomego odżywiania czy właśnie owoców i warzyw, dzielimy się naszymi standardami, celami i zobowiązaniami. W ten sposób chcemy zapewnić transparentność naszych działań, zarówno wobec konsumentów, jak i dostawców oraz partnerów biznesowych. Wprowadzamy wytyczne i standardy, które wyprzedzają działania rynkowe. Przykładem mogą być substancje, jakich Lidl Polska unika w swoich produktach (ze względu na ich negatywny wpływ na zdrowie), a dla których nie istnieją obecnie limity"