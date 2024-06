Przybędzie pieniędzy na naszych kontach emerytalnych. Chodzi o grube tysiące złotych. Kto musi złożyć wniosek, by nie stracić dużej kasy? Patrycja Wacławska

Do naszych kont emerytalnych ZUS dopisuje właśnie grube tysiące złotych. Zyska naprawdę wiele osób, i to niemałe pieniądze. Wszystko dzięki waloryzacji składek emerytalnych. W 2024 roku waloryzacja składek jest naprawdę wysoka! Kto musi złożyć wniosek, by z niej skorzystać?