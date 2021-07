Rawa Mazowiecka. Żeby zostać przestępcą potrzebny jest spryt. Na szczęście niektórym go brakuje

"Darmowe tankowanie" finalnie okazało się kosztowne

18-letni mieszkańcy powiatu rawskiego znaleźli sposób na „darmowe tankowanie”. Na cel wzięli dwa pojazdy dostawcze oraz jedną koparko-ładowarkę. Na ich nieszczęście obydwa samochody należały do jednego właściciele, który szybko się zorientował, że ktoś wyrządza mu znaczne straty. Z baków pojazdów znikało jednorazowo od 200 do 300 litrów oleju napędowego.

– Właściciel pojazdu trzykrotnie zgłaszał kradzież paliwa z samochodów. Jednak, mimo zgłoszeń postanowił sam przypilnować samochodów. W nocy z 1 na 2 lipca postanowił zanocować w scanii i sprawdzić, kto go okrada – mówi młodsza aspirant Agata Krawczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Właściciela przeczucie nie zawiodło

Tuż po 1 w nocy do pojazdu podjechała grupa 4 osób: dwóch 18-latków i dwie 15-latki. Właściciel samochodu zauważył, że jeden z mężczyzn podchodzi do jego pojazdu z plastikowym pojemnikiem. Złodziej położył się na ziemi w okolicy baku. Widząc to, właściciel pojazdu wyskoczył z auta, jednak po krótkiej szarpaninie złodziejowi udało się uciec. Razem z nim uciekły dwie dziewczyny, jednak w maździe, którą przyjechali sprawcy pozostał kolejny mężczyzna.