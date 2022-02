Rozmowa z prof. Wiesławem Bednarkiem, artystą operowym, wykładowcą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. "Łódź zawsze była mi bliska"

Niedawno otrzymał pan Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.. To wielkie wyróżnienie?

Na pewno. Kilka miesięcy temu otrzymałem też Złoty Medal Gloria Artis. To są bardzo wyróżnienia. A Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski to jedno z najważniejszych odznaczeń. państwowych. Drugie po Orderze Orła Białego. Kiedyś nie przywiązywałem znaczenia do takich wyróżnień , ale jest to duża satysfakcja. Jestem od wielu lat na emeryturze w teatrze. Pracuje jeszcze w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Był pan związany z łodziki Teatrem Wielkim. Doceniono więc też pana pracę w Łodzi?

Oczywiście. Przez sześć lat śpiewałem w Łodzi. Byłem na etacie i współpracowałem z łódzkim Teatrem Wielkim. Kiedy dyrektorem teatru był Kazio Kowalski to w imię naszej długiej przyjaźni mnie angażował. Po studiach zachowałem etat w Warszawie, ale na stałe przeszedłem do Teatru Wielkiego w Łodzi. Pochodzę ze Zduńskiej Woli więc ta Łódź zawsze była mi bliska. Jednak dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie zapowiedział, że mogę na stałe pracować w jednym miejscu. Wróciłem więc do stolicy.