Sądowi urzędnicy zaostrzają protest! Dotychczas protestowali podczas przerwy śniadaniowej. Teraz udają się na zwolnienia lekarskie

Domagają się 12-procentowej podwyżki

Jest to oddolna akcja pracowników, która zaczęła się w poniedziałek 11 października. Protestujący to m.in. asystenci sędziów oraz pracownicy czytelni, sekretariatów i biur obsługi interesantów. Domagają się podwyżki płac o 12 proc. Jako sądowi urzędnicy nie mogą strajkować. Dlatego protestują w innej formie. Do tej pory ich protest polegał na tym, że w ramach 15-minutowej przerwy śniadaniowej wychodzili z plakatami i transparentami przed gmach sądu. Teraz się to zmieniło i teraz zaczęli przechodzić na zwolnienia lekarskie.