Schrony w Łodzi. Wiadomo już, ile jest schronów w województwie łódzkim. Nie starczy ich dla wszystkich!

Schrony w Łodzi i województwie łódzkim. Ile ich jest?

Wczesną wiosną, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, wiele osób zaczęło się zastanawiać ile jest w regionie schronów i miejsc, w których w razie niebezpieczeństwa można się schronić. Trudno jednak było znaleźć informacje, urzędy tłumaczyły się wówczas m. in. względami bezpieczeństwa.

Teraz to się zmieniło. Liczbę schronów i ukryć przedstawiło właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To odpowiedź na interpelację łódzkiego posła Krzysztofa Piątkowskiego (KO). Okazuje się, że w województwie łódzkim jest 540 schronów, czyli szczelnych budowli pozwalających ukryć się przed skażeniem radioaktywnym lub chemicznym, są też 553 ukrycia, czyli budowle chroniące przed atakiem bronią konwencjonalną. W sumie w regionie istnieją 1093 budowle ochronne. Mogą one pomieścić prawie 91 tys. osób, czyli mniej niż 4 proc. mieszkańców regionu. W samych schronach miejsca są dla 3 proc. obywateli.