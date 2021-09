Śmieciówki zamiast umów o pracę. Tak oszukują pracodawcy z Łodzi i województwa. To warto wiedzieć zanim zacznie się pracę

- Jeżeli dana osoba wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, za wynagrodzeniem to jest to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - mówi Kamil Kałużny rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. - Przy zachowaniu tych warunków nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, np. zleceniem.

- Przeprowadziliśmy trzy kontrole i wydaliśmy nakazy pracodawcom, ale nie zostały wykonane, natomiast w dwóch przypadkach nie udało się przeprowadzić kontroli ze względu na brak współpracy ze strony pracodawcy, pandemię i likwidację działalności gospodarczej - mówi Kamil Kałużny. - Zostało wniesionych pięć powództw, dwa zakończyły się zawarciem ugody przed sądem, trzy sprawy jeszcze się toczą.

Przed pandemią więcej skarg

Okazuje się, że w pierwszym roku pandemii koronawirusa znacznie spadła liczba tego typu skarg. W latach 2016-2018 inspektorzy pracy wnosili kilkadziesiąt powództw. Kontrole wykazały, że osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia miały takie same obowiązki i wykonywały takie same czynności jak pracownicy. Z ich oświadczeń wynikało, że umowy zlecenia były zawierane pod wpływem przymusu ekonomicznego, a osoby zatrudniane nie miały wyboru, co do podstawy zatrudnienia. Jedyną proponowaną umową było zlecenie. Inspektorzy pracy doszli do wniosku, że wybór ograniczał się do możliwości podjęcia lub niepodjęcia pracy.