Śmiertelny wypadek motocyklistów w Aleksandrowie Łódzkim. Łodzianka oskarżona o spowodowanie wypadku. Jest akt oskarżenia!

Śledczy oskarżyli 22-letnią łodziankę o spowodowanie wypadku drogowego w Aleksandrowie, w którym zginęło troje motocyklistów. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do ośmiu lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Zgierzu.

OSP w Aleksandrowie Łódzkim