Stand-up Macieja Stuhra na scenie klubu Wytwórnia w Łodzi

„Mam to wszystko w stand-upie” popularnego aktora, reżysera, konferansjera i satyryka to program pełen błyskotliwych spostrzeżeń na temat rzeczywistości. Maciej Stuhr obficie korzysta ze swojego 30-letniego doświadczenia estradowego, a jego powrót do zabawy z publicznością jest pełen energii i świeżości.

Maciej Stuhr to człowiek orkiestra, który oprócz aktorstwa filmowego i teatralnego upodobał sobie reżyserowanie, pisanie felietonów, scenariuszy, działalność dydaktyczną, konferansjerkę. Stand-up jest formą powrotu artysty do początków jego artystycznej działalności, kiedy to udzielał się na scenie kabaretowej, był aktorem Kabaretu Artura I i założonego przez siebie kabaretu Po Żarcie.

Maciej Stuhr zadebiutował w 1988 rolą Piotrka w filmie Krzysztofa Kieślowskiego „Dekalog X”. Popularność zdobył występem w roli Aleksa w filmie „Fuks” w reżyserii Macieja Dutkiewicza. Później zagrał m.in. w takich produkcjach jak „Chłopaki nie płaczą”, „Poranek kojota”, „Listy do M.”, „Pokłosie”, „Planeta singli” oraz w serialach: „Glina”, „Belfer”, „Szadź”. Był aktorem Teatru Dramatycznego w Warszawie, obecnie występuje w stołecznym Nowym Teatrze.