Szkoły i przedszkola w Łodzi, które przyjmą dzieci z Ukrainy. Lista szkół gotowych na przyjęci uchodźców 6.03.2022

– W szkołach tych powstały oddziały przygotowawcze – poinformowała radnych z komisji ds. rodziny, dzieci i młodzieży Elżbieta Płaszczyk, wicedyrektor wydziału edukacji UMŁ. - To szczególna forma edukacji, oparta na małej liczbie uczniów, zapewnimy też tłumaczy, których staramy się szukać również wśród samych uchodźców, by była to dla nich forma aktywizacji. W oddziałach tych będzie możliwość łączenia dzieci na różnych poziomach wiekowych, co będzie miało znaczenie na przykład dla rodzeństw w różnym wieku, tak, by ich nie rozdzielać, będzie też opieka psychologiczna. W tych szkołach będzie także przedłużona praca świetlić, do godz. 19, by rodzice mieli czas na inne formalności.