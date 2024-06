Takimi pieniędzmi więcej nie zapłacisz w sklepach w 2024 roku! Nowe przepisy wymiany pieniędzy weszły od stycznia 6.06.2024

Jakimi pieniędzmi nie zapłacisz?

Obecnie w Polsce używamy pieniędzy, które do obiegu wprowadzono 1 stycznia 1995 roku, a od 7 kwietnia 2017 funkcjonują banknoty w odświeżonej szacie graficznej. Obie wersje banknotów są równocześnie w obiegu i są bezterminowo ważnym środkiem płatniczym w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdym pieniądzem możemy zapłacić, kiedy jest on zniszczony lub uszkodzony.

Sprawdź, jakie pieniądze musisz wymienić

Sprzedawca lub kasjer w sklepie ma prawo nie przyjąć od nas uszkodzonego banknotu, podobnie my możemy odmówić przyjęcia banknotów, które uległy uszkodzeniu. To posiadacz banknotu musi wiedzieć, co z nim zrobić i na nim ciąży obowiązek wymiany zniszczonych pieniędzy.