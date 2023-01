Teatr Wielki w Łodzi ma nowego dyrektora. To Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Plany na nowy sezon łódzkiej opery

- Naszym zamierzeniem jest, by Teatr Wielki w Łodzi grał jak najczęściej i by w każdym sezonie realizował co najmniej cztery premiery - zapewnił powołany od 1 stycznia na stanowisko dyrektora łódzkiej opery Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Wiele projektów, jak zawsze, uzależnionych jest jednak od możliwości finansowych instytucji.

Rafał Janiak, zastępca dyrektora ds. artystycznych, zapowiedział, że do końca tego sezonu widzowie „Wielkiego” mogą się spodziewać wznowień lubianych tytułów oraz jednej premiery. 16 czerwca będzie to opera „Faust” Charlesa Gounoda. - Będę miał zaszczyt sprawować kierownictwo muzyczne nad tym spektaklem, a do reżyserii zaprosiliśmy młodą, ale niezwykle cenioną już artystkę, panią Ewę Rucińską. W obsadzie poza solistami naszego teatru, znajdą się zaproszeni goście - wyjaśnił Rafał Janiak.

Plany na kolejny sezon to dwie opery, musical i balet. Na październik przewidziano premierę „Wieczoru baletowego kompozytorów polskich”, na który złożą się: „Kościelec 1909” Wojciecha Kilara, „Harnasie” Karola Szymanowskiego oraz „Odwieczne pieśni” Mieczysława Karłowicza. Widowisko powstanie pod kierownictwem muzycznym Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, choreografię przygotuje Jacek Przybyłowicz.