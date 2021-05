Teatry otwierają widownie: przed nami weekend premier z udziałem publiczności

„W „Mizantropie” nie chodzi jedynie o bywalców salonu Celimeny, ale o cały dwór, o ludzi kręcących się wokół dworu i wokół władzy” - mówi dla Teatru im. S. Jaracza Edward Wojtaszek. - „Słowo „dwór” pada w tekście sztuki wiele razy. Tak więc może nie adresatem, ale bohaterem na pewno, są dwór i salon. Są one bardzo dzisiejsze, współczesne. Ich przedstawiciele mają dzisiaj troszeczkę inne kształty salonów, może mniej gustowne, na czym innym także sam dwór polega, ale mechanizm się nie zmienił. Niezależnie od tego, gdzie dla nas znajduje się ten dwór, zawsze w jego centrum znajduje się jakiś król oraz ludzie, którzy są w stanie poświęcić wiele, by znaleźć się w jego pobliżu”.

Premierowe spektakle na scenach Teatru im. S. Jaracza, Teatru Powszechnego, Teatru Arlekin im. H. Ryla, Teatru Pinokio, a także w teatralnej Baśniowej Kawiarence. A do tego wyjątkowy debiut na deskach Teatru Wielkiego. Miłośnicy teatru w pierwszy weekend powrotu do aktywności wszystkich łódzkich scen mają nadzwyczaj wiele możliwości wyboru nowych propozycji.

W Teatrze Powszechnym na Małej Scenie w sobotę odbędzie się prapremiera „Tańczącego z gwiazdami”, do scenariusza i w reżyserii Michała Walczaka.

- Moim zdaniem Michał Walczak to jeden z najciekawszych twórców młodego pokolenia - podkreśla Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego. - Zaprosiłam go do napisania komedii specjalnie dla Teatru Powszechnego, bo ideą działającego tu Polskiego Centrum Komedii jest budowanie swoistego „laboratorium” gatunku komediowego. Z komedii w tym sezonie pokazaliśmy premierę „Rodziny” Słonimskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata, „Dobrą zmianę” (scenariusz i reżyseria Jakub Przebindowski), a teraz przed nami „Tańczący z gwiazdami”. Wszystkie trzy sztuki to komedie, ale z zupełnie różnych przestrzeni. W ten sposób pokazujemy szerokie spectrum gatunku.