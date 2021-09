Tunel kolejowy w Łodzi. Będzie ekspertyza uszkodzonego domu na trasie drążenia tunelu

O tym, że doszło do uszkodzenia jednego z domów na trasie wiercenia tunelu kolejowego, pisaliśmy w sierpniu. Mieszkańcy 113-letniego budynku poskarżyli się, że na ścianie oraz fundamentach pojawiły się pęknięcia, nie domyka się okno, a podłoga zaczęła się przechylać. Lokatorzy zauważyli to między jednym a drugim pobytem w hotelu Mazowieckim, do którego byli przenoszeni na czas pracy maszyny pod ich domem.

Długa lista usterek

Budynek został skontrolowany przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi, który stwierdził, że w jednym z mieszkań pojawiły się zarysowania na górnym ościeżu kuchennego okna, pęknięcie na łączeniu ściany nośnej i sufitu w kuchni. W pokoju natomiast doszło do pęknięcia w narożniku ścian, od sufitu oderwała się listwa boazerii. W kolejnym pokoju pojawiły się zarysowania na suficie, nie otwiera sie jedno skrzydło okna, w kuchni zaś jedna ściana się wybrzuszyła.