Uniwersytet Łódzki w konsorcjum pracującym nad przenośnym wykrywaczem zagrożeń biologicznych, w tym koronawirusa

HoloZcan: wiązką lasera w zagrożenie biologiczne

Upraszczając: policjant, żołnierz czy pracownik pomocy humanitarnej będzie „wypuszczał” z HoloZcanu wiązkę lasera. To za jej sprawą do urządzenia trafi trójwymiarowy obraz, który HoloZcan porówna ze swoją bazą danych.

To właśnie opracowanie bazy danych dla HoloZcanu jest głównym zadaniem UŁ w projekcie. Dr Marcin Niemcewicz (z Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska), kierownik projektu w łódzkiej uczelni, zajmuje się wprowadzaniem do powstającej bazy cyfrowych obrazów np. bakterii, niektóre z nich są specjalnie sprowadzane z innych ośrodków naukowych do „zobrazowania” w Łodzi.