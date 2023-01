W Łodzi powstaje animacja filmowa opowiadająca o autyzmie

Film „Lola i pianino hałasów” opowiada o Loli, starszej siostrze Simona - chłopca w spektrum autyzmu - chcącej pomóc bratu komunikować się z otoczeniem. Pomóc ma w tym wyjątkowa maszyna. Lola to ucząca się gry na trąbce nastolatka, którą czasem przytłaczają zachowania jej młodszego brata. Psychiatra dziecięcy wyjaśnia jej, czym jest spektrum autyzmu. Lola postanawia zwrócić na siebie uwagę brata i znaleźć sposób, żeby się z nim porozumieć.

- Przygotowując scenariusz pracowałem z psychologiem dziecięcym - przyznaje reżyser Augusto Zanovello. - To opowieść osobista, ponieważ mój młodszy brat jest w spektrum autyzmu, co pozwoliło mi doświadczyć poszukiwania sposobu komunikacji z taką osobą. W filmie w poetycki i metaforyczny sposób chcemy skłonić widzów do refleksji nad obojętnością, a nawet odrzuceniem i niezrozumieniem, na jakie narażone są osoby w spektrum autyzmu. Pragniemy, by był to przyczynek do rozmowy o integracji oraz wspólnym życiu w świecie.