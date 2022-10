W Łodzi powstaje mural Włodzimierza Smolarka. Mecenasem sponsor Widzewa. Zdjęcia

W połowie listopada - miesiąca, który Widzew świętuje pod hasłem „Miesiąca Smolarka” - przy ulicy św. Kazimierza 11 odsłonięty zostanie mural z wizerunkiem jednego z najlepszych polskich piłkarzy – Włodzimierza Smolarka. Mecenasem muralu jest STS, sponsor narodowej reprezentacji piłkarskiej oraz Widzewa Łódź. Właśnie ruszyły prace nad dziełem.

Włodzimierz Smolarek to postać, którą STS chce uhonorować za osiągnięcia podczas klubowej oraz reprezentacyjnej kariery. Smolarek w barwach Widzewa dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski (1981 i 1982), a także triumfował w Pucharze Polski (1985). Piłkarz w narodowej kadrze zaliczył 60 występów i strzelił 13 goli. W 1982 roku wraz z reprezentacją zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata w Hiszpanii. Mural zostanie odsłonięty w 10. rocznicę śmierci Włodzimierza Smolarka.

– Mural upamiętniający mojego ojca to wspaniały pomysł. Jako cała rodzina bardzo cieszymy się z tego, że powstanie i gorąco popieramy tę inicjatywę. Szczególne jest miejsce, które wybrano – na przeciwko stadionu, na którym ojciec grał przez lata – oraz czas, bo w tym roku mija 10 lat odkąd nie ma go z nami – mówi Euzebiusz Smolarek, syn Włodzimierza.

Co ciekawe, w zeszłym roku zaledwie kilkanaście metrów dalej zaprezentowano mural z okazji 40-lecia pierwszego mistrzostwa Polski Widzewa.

„Czary-Mury” kolejny raz z STS

Jako że młodzi łodzianie nie mogli na żywo podziwiać umiejętności Smolarka, który stał się legendą Widzewa i ważną postacią dla reprezentacji narodowej, mural autorstwa duetu „Czary-Mury” będzie dobrą okazją, by kolejny raz przypomnieć jego piłkarską karierę.

– Jako „Czary-Mury” w swojej artystycznej filozofii stawiamy na upamiętnianie ważnych osób dla naszego kraju. Bardzo się cieszymy, że dzięki firmie STS powstanie kolejny, realizowany przez nas sportowy mural. Po Kazimierzu Górskim i Włodzimierzu Lubańskim przyszedł czas na kolejnego znakomitego sportowca - Włodzimierza Smolarka. I po raz kolejny miejsce jest nieprzypadkowe, na co zwracamy szczególną uwagę. Dodatkowo cieszy nas fakt, że zostawimy po sobie ślad w mieście, gdzie jeszcze nie ma żadnego naszego muralu. Mamy nadzieję, że nasze nowe malarsko-ceramiczne dzieło sprawi sporo radości mieszkańcom i fanom Włodzimierza Smolarka, a także zainspiruje do działania – mówi Marek Grela z duetu artystycznego „Czary-Mury”.

Mecenasem projektu jest lider krajowego rynku bukmacherskiego i największy prywatny sponsor polskiego sportu – firma STS. – Cieszę się, że jako sponsor Widzewa Łódź możemy uhonorować tak ważną postać dla klubu, jaką był Włodzimierz Smolarek – mówi Paweł Rabantek, dyrektor marketingu STS.

– Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z STS powstanie kolejny widzewski mural. Taki sposób uhonorowania wybitnych reprezentantów Polski to wspaniała inicjatywa. Warszawa ma Kazimierza Górskiego, Gliwice Włodka Lubańskiego, a teraz przyszedł czas na legendę Widzewa. Postać Włodzimierza Smolarka jest nieodłącznie związana z historią naszego Klubu, dlatego jestem dumny, że jego wizerunek upiększy niedługo okolice stadionu. Chciałbym także docenić wsparcie wspólnoty mieszkaniowej „Stary Widzew” i zaangażowanie pana Arkadiusza Pruskiego z rady osiedla, bez których nie udałoby się zrealizować tego pomysłu – mówi Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa.

Mural Włodzimierza Smolarka to kolejne dzieło w ramach inicjatywy STS „Pamiętajmy o sportowcach”, którego celem jest upamiętnienie wybitnych polskich zawodników. Inauguracją było odsłonięcie muralu z wizerunkiem Kazimierza Górskiego w Warszawie przy ulicy Madalińskiego 49/51, na budynku, w którym przez ponad 30 lat mieszkał trener tysiąclecia. Kolejnym dziełem był mural Włodzimierza Lubańskiego w Gliwicach odsłonięty we wrześniu tego roku. – Sport od lat jest jednym z najważniejszych aspektów życia społecznego, gdyż pozwala się jednoczyć, kształtuje dobre postawy, wpływa na nasz rozwój. Równolegle stanowi sporą część historii. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w ramach naszego DNA i strategii CSR, chcemy, by tych najbardziej znaczących dla rodzimego sportu i pokoleń kibiców sportowców honorować w szczególny sposób, a zarazem sprawić, by świadomość ich dokonań nie została zapomniana – tłumaczy Paweł Rabantek.

