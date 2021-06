Widzew ma nowego właściciela. Bracia na czele Widzewa. Nie została przyjęta rezygnacja wiceprezesa

Jak informuje oficjalna strona klubu, 16 czerwca 2021 r. została podpisana umowa inwestycyjna między Stowarzyszeniem RTS a inwestorem Tomaszem Stamirowskim.

W wyniku wykonania postanowień umowy, Tomasz Stamirowski zostanie większościowym udziałowcem spółki Widzew Łódź SA poprzez podwyższenie jej kapitału. Podpisanie dokumentów było konsekwencją wykonania uchwały o upoważnieniu Zarządu Stowarzyszenia do zawarcia umowy inwestycyjnej z Tomaszem Stamirowskim przyjętej przez Stowarzyszenie 13 czerwca 2021 r.

Do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Tomasz Stamirowski oraz Marcin Stamirowski (obaj panowie to bracia). W składzie Rady pozostają przedstawiciele widzewskich Sponsorów - Wiesław Cholewa (Murapol) oraz Rafał Stępień (ZCB Owczary, właściciel marki Termoton). Na prośbę inwestora dotychczasowy Przewodniczący tego organu - Leszek Bohdanowicz - pozostanie w składzie Rady Nadzorczej do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki. Posiedzenie Rady zostało zaplanowane na najbliższy poniedziałek.