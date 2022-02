Wojna na Ukrainie. Kłopoty polsko-ukraińskich firm z Łodzi i regionu. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Łodzi organizuje pomoc

Zdaniem Witolda Zapędowskiego z Łodzi, założyciela i dyrektora generalnego spółki CeDePe, a zarazem dyrektora przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Łodzi, trudno jest ocenić gospodarcze skutki wojny w tak krótkim czasie. Spółka zapewnia obsługę księgową w Polsce i na Ukrainie, u nas zatrudnia ok. 50 osób, a kolejnych 25 zagranicą.

- Do tej pory Ukraina się bardzo dynamicznie rozwijała, co także przyczyniło się do ataku na ten kraj – mówi Witold Zapędowski. - Jestem pewien, że ten kraj przetrwa i będzie silniejszy niż do tej pory, będę o to walczył. Jestem w stałym kontakcie z moją wspólniczką na Ukrainie, która została we Lwowie. Biuro na razie jest zamknięte, a pracownicy zostali w domach.