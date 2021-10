Wszy – wstydliwy problem wielu dzieci. Jak pozbyć się pasożytów?

Jak przenoszą się wszy?

Wszy przenoszą się z dziecka na dziecko na tyle łatwo, że może to dotknąć każdego. Oczywiście, nie jest wyłącznie dziecięcą przypadłością, ale fakt, iż najmłodsi w szkołach i przedszkolach przebywają w dużych grupach a podczas zabawy zwykle blisko się kontaktują, ułatwia przenoszenie się wszy.

Wesz głowowa jest owadem koloru od brudnobiałego do szarego, osiąga długość 2-3 mm. Pełny cykl życiowy trwa około 3-4 tygodni (od jaja - gnidy poprzez trzy formy larwalne do postaci dorosłej). Poza głową człowieka jest w stanie przetrwać 1-2 dni. Samica wszy składa od 100 do 300 jaj, które mocno przylegają do włosów dzięki substancji klejącej. Dorosłe wszy i larwy mogą być trudno dostrzegalne. Najczęściej bytują za uszami oraz w okolicy potylicznej i ciemieniowej głowy. Z włosów wypadają tylko martwe osobniki.