WYBORY 2023. Kto do Sejmu w Łodzi i województwie? Te nazwiska pojawiają się na listach wyborczych w łódzkich okręgach

Wybory do Sejmu - o ile nie będzie przedterminowych - odbędą się w październiku 2023, ale stacja RMF przygotowała już pierwszy, oparty na nieoficjalnych informacjach raport, jak ułożą się czołówki list najważniejszych partii w kraju, w tym w okręgach łódzkim, piotrkowskim i sieradzkim.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Zaczynając od partii w rządzącej w okręgu łódzkim (Łódź, powiaty brzeziński i łódzki wschodni) według raportu jedynką ma być wicepremier Piotr Gliński, a nr 2 wiceminister funduszy Waldemar Buda. O ile te nazwiska raczej nie zaskakują, o tyle już nr 3 dla posła Włodzimierza Tomaszewskiego (Republikanie) byłoby sporą sensacją, ponieważ to polityk przez łódzki PiS uważany za ciało obce i zaakceptowany na liście w 2019 r. tylko z powodu nacisku Jarosława Gowina (w którego partii był wówczas Tomaszewski) podczas negocjacji w centrali PiS. W łódzkim PiS po przeczytaniu raportu RMF FM, mówią nam, że żadnych przymiarek do list jeszcze nie poczyniono, nie wierzą też, że w wyborach nie wystartuje szef MSZ Zbigniew Rau, jak zasugerowano w raporcie. Czołówka listy sieradzkie to posłowie Joanna Lichocka, Marek Matuszewski i wiceszef MEN Tomasz Rzymkowski, z kolei listę piotrkowską znów miałby otwierać Antoni Macierewicz, a za nim posłowie Anna Milczanowska i Robert Telus.

KOALICJA OBYWATELSKA/PLATFORMA OBYWATELSKA

Z kolei w najważniejszej formacji opozycji, czyli KO, głównym pociągnięciem miałby być wycofanie szefa regionu łódzkiego PO Cezarego Grabarczyka z okręgu piotrkowskiego i postawienie na jedynce listy łódzkiej. Trzeci miałby być poseł Krzysztof Piątkowski, a nr 2 szef łódzkiej Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski, jednocześnie szef regionu Nowoczesnej. To o tyle zaskakujące, że Gołaszewski wśród polityków koalicjanta, czyli PO, jest akceptowany tylko oficjalnie, bo kuluarach niechęci do niego nawet nie kryją. Gdyby dostał dwójkę, miejsce biorące, ucieszyłoby to kilku radnych, którzy liczyliby na objęcie po nim stanowiska szefa RM, ale "zagotowałoby" z kolei posłów i polityków z ambicjami do zajęcia biorących miejsc. Iwona Śledzińska-Katarasińska miałaby zaś w tych wyborach już nie startować "ze względu na wiek" (ma 81 lat), choć warto przypomnieć, że w PO od 2005 r. mówi się o każdych kolejnych wyborach, że to już jej ostatnie, a posłanka wciąż jest w Sejmie.

Lista sieradzka to kolejność nierozstrzygnięta: jeśli nr 1 będzie poseł Cezary Tomczyk, to nr 2 poseł Dariusz Joński, albo odwrotnie. Też zastanawiające, bo obaj nie są faworytami Donalda Tuska, a z Tuskiem - jak słyszymy w PO - "pewne jest to, że nic nie jest pewne". Joński jako były poseł SLD często brutalnie Tuska krytykował, co szefowi PO pewnie przed układaniu list pewnie "życzliwie" przypomniane. Trzecie miejsce miałaby otrzymać Katarzyna Lubnauer. Dla łodzianki, byłe szefowej Nowoczesnej, która ostatnio mandat zdobyła w Warszawie, byłaby to porażka. Co ciekawe, jest wymieniana także jako brana pod uwagę w czołówce jednej z warszawskich list, natomiast w Łodzi ma jej nie akceptować prezydent Hanna Zdanowska, szefowa koła Łódź PO.

Po odejściu Grabarczyka, listę piotrkowską miałaby otwierać Magdalena Spólnicka, szefowa PO w powiecie radomszczańskim, co jest o tyle kontrowersyjne, że to nazwisko kalibru kojarzonego raczej tylko na południu okręgu, dobre na uzupełnienie listy, ale nie jej lidera. Dwójka dla Jacka Kaczorowskiego, mocnego człowieka w oczach zarówno Grabarczyka jak i Zdanowskiej. To były prezes bełchatowskiej kopalni, potem koncernu PGE GiEK S.A., obecnie prezes ZWiK w Łodzi. Za Kaczorowskim miałaby być Barbara Klatka z Tomaszowa Maz., wiceprezes spółki Łódź-EXPO.

NOWA LEWICA

W Łodzi nr 1 to obecny poseł Tomasz Trela, szef partii w Łodzi i współprzewodniczący w regionie. Za nim wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, a nr 3 to albo Grzegorz Majewski, sekretarz partii w regionie, albo łódzki rady radny Michał Olejniczak ze słynnego politycznego klanu braci Olejniczaków.