Wyłonieni zostali nominowani do tytułu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2020

Projektanci w roli głównej. W piątek 14 maja startuje 15 edycja Łódź Design Festival. Niestety znów głównie wirtualnie, za to aż do września

26 eksponatów z konkursu "make me!" zostanie zaprezentowanych w szklanych kontenerach rozstawionych w przestrzeniach Off Piotrkowska, w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej przy Tymienieckiego na zabytkowym stawie pojawi się pływająca wyspa, a w Manufakturze najciekawsze projekty w konkursie "must have!". Już za tydzień rozpocznie się największe święto projektantów: przedmiotów użytkowych, artystycznych i związanych z naszym otoczeniem. 15 edycja Łódź Design Festival rozpocznie się w piątek 14 maja i zakończy się 23 maja. Jednak wiele projektów będzie nam towarzyszyć aż do września, kiedy organizatorzy planują drugą odsłonę tej imprezy, w która ma nadzieję mieć tradycyjny charakter z udziałem zwiedzających na żywo.