Wymyślanie pączków to jego pasja. Tomasz Piłat jest z rodziny cukierniczej ZDJĘCIA

W sumie w sprzedaży ma 15 rodzajów pączków. Są pączki tradycyjne z marmoladą, pączki z owocami, pączki z alkoholem, wśród nich pączek ze śliwowicą. - Kupujemy śliwkę jesienią, gdy jest tania, zalewamy alkoholem i czeka tak do tłustego czwartku - zdradza Tomasz Piłat.

Jak przyznaje do działania zmotywowali go... czytelnicy "Expressu Ilustrowanego". Ta gazeta w 2004 roku nagrodziła go za najsmaczniejsze pączki w mieście.

Pan Tomasz nie bez powodu fascynuje się pączkami. Nie jest pierwszym pokoleniem cukierników w swojej rodzinie.