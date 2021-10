Wystawa EXPO 2020 w Dubaju. Województwo łódzkie gotowe do prezentacji

Województwo łódzkie przejmuje pawilon Polski w Dubaju

Także od 1 października na zwiedzających czeka Pawilon Polski, który jako cechę narodową naszego kraju przedstawia kreatywność (z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną, symbolizującą stado ptaków). W dniach 6-10 listopada 2021 r. strefę wystaw czasowych w tym pawilonie przejmie województwo łódzkie.

W piątek – w Łódzkim Domu Kultury – Urząd Marszałkowski podsumował przygotowania do prezentacji naszego województwa w Dubaju. Będzie się on tam promował pod hasłem „nowoczesność inspirowana tradycją”. Motyw przewodni ekspozycji Łódzkiego to przemysł włókienniczy. Odnosi się on także do nowoczesnych technologii, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i ośrodki naukowe w regionie.