Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi przegrał w sądzie z Wodami Polskimi. Nie będzie podwyżki opłat za wodę i ścieki

Sprawa dotyczy jeszcze taryfy opłat na lata 2018-21, którą prezes ZWiK Jacek Kaczorowski chciał podwyższyć od połowy czerwca 2020 r. z 8,83 zł za metr sześcienny wodościeku do 10,85 zł. Na sesji radnym tłumaczył, że to konieczność m.in. w związku z rosnącym czynszem dzierżawnym, wzrostem cen energii, czy podpisaniem porozumienia płacowego z załogą.

Dwa miesiące po tej sesji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu projekt taryfy z podwyżką odrzucił, m.in. za zbyt wysoką marżę zysku i zbyt wysoki czynsz dzierżawny - 96 mln zł. - który ZWiK odprowadza do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i miasta Łódź. We wrześniu 2020 r. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO) zapowiedziała publicznie, że podwyżki opłat w 2020 r. nie będzie, tyle tylko, że... na biurku prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy leżało już odwołanie złożone przez Kaczorowskiego. W grudniu Daca to odwołanie odrzucił, a Kaczorowski złożył skargę w WSA w Warszawie.