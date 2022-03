Zbiórka fotelików, wózków i łóżeczek dla dzieci w siedzibie Łódzkiego Klubu Biznesu

Zebrane foteliki będą zawiezione na granicę, by maluchy mogły bezpiecznie dojechać do celu. Wózki i łóżeczka zostaną przekazane rodzinom, które dotarły do regionu łódzkiego bez takich sprzętów. Sprzęty będą zbierane w sobotę w godz. 10-16 w siedzibie Łódzkiego Klubu Biznesu (ul. Piotrkowska 85). Kto nie może dostarczyć ich osobiście, może zgłosić w sobotę sprzęt telefonicznie 661 897 353 do odbioru.

Natomiast w sobotę i niedzielę w godzinach 11:00-21:00 w Strefie Polskich Projektantów PopUp5 na OFF Piotrkowska Center odbędzie się zorganizowany przez Samorząd Studentów ASP Łódź i Fundacja Gajusz kiermasz prac studentów, absolwentów i profesorów ASP.

Prace przekazane na kiermasz zostały przekazane przez w/w. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla chorych dzieci z Ukrainy.