Zgierz. Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt w wieku 13 i 14 lat. Takiego programu nie ma nawet Łódź. NFZ refunduje połowę ceny

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt w Zgierzu Z okazji Dnia Kobiet we wtorek (8 marca) w Zgierzu rusza program bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego czyli HPV. Część tych przenoszonych drogą płciową zakażeń jest przyczyną raka szyjki macicy oraz odbytu. W tym roku w Zgierzu zaszczepionych będzie 250 dziewczynek w wieku 13 i 14 lat. W sumie przez trzy lata będzie to 650 dziewczynek. Zapisy przyjmuje od środy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza (ul. Popiełuszki 3a).

Taki program to w regionie łódzkim wciąż rzadkość. Nie ma go nawet duża Łódź. Natomiast od listopada ubiegłego roku NFZ refunduje w 50 proc. szczepionkę osobom obu płci od 9 roku życia. Refundowana szczepionka to Cervarix, pacjent dopłaca 138,18 zł. MT

HPV (Human Papilloma Virus) jest nazwą ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV jest czynnikiem wywołującym raka szyjki macicy i odbytu u kobiet oraz raka jamy ustnej, gardła, odbytu i prącia u mężczyzn. Szczepienie przeciw HPV zmniejsza o 70 proc. ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy oraz o 90 proc. ryzyko rozwoju brodawek narządów płciowych.