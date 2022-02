AgroUnia zapowiada strajki rolników w całej Polsce. Blokady AgroUnii w Łodzi i województwie łódzkim

Wiecie co jest naszym głównym postulatem? Ano to, żebyśmy mogli ciągle robić to, co kochamy najbardziej, czyli ciągle uprawiać naszą ziemię, żeby ona mogła rodzić polską żywność, żeby ona mogła dawać też bezpieczeństwo żywnościowe dla naszego całego kraju - mówi w filmie umieszczonym na profilu AgroUnii jej lider, Michał Kołodziejczak.