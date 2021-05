CZTERNASTA EMERYTURA w 2021 roku. Komu przysługuje czternasta emerytura? Ile pieniędzy otrzymają emeryci w 2021 roku? 13.05.2021

Czym są pracownicze Plany Kapitałowe? Czy OFE będzie jednak zlikwidowane? Dla kogo korzystne będzie PPK? Co z emeryturami? 13.05.2021

Czym są pracownicze Plany Kapitałowe? Czy OFE będzie jednak zlikwidowane? Dla kogo korzystne będzie PPK? Co z emeryturami? Wszystko w skazuje na to, że w tym roku rozstrzygną się losy dwóch ważnych form oszczędzania na emeryturę: powszechnego niegdyś oszczędzania w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i powszechnego w zamyśle oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Mówiąc najkrócej: OFE mają być zlikwidowane, zaś PPK mogą być wpisane do Konstytucji, co miałoby zapewnić im przymusową powszechność,