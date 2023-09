Czy pracodawca może zbadać cię alkomatem? Czy można pić bezkarnie w pracy zdalnej? Co mówią przepisy? Co ci grozi, jeśli masz promile?

Nowe przepisy

Dotychczas przepisy nie określały praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców w zakresie kontroli stanu trzeźwości . To samo dotyczy obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu (opiaty; amfetamina i jej analogi; kokaina; tetrahydrokanabinole; benzodiazepiny) .

Kiedy wyglądasz „niewyraźnie”

Wystarczy więc, że szef stwierdzi, że dziwnie się zachowujesz, niewyraźnie mówisz albo wyczuje od ciebie zapach alkoholu, żeby sprawdził twoją trzeźwość.

Jeśli tylko ma podejrzenie, że coś jest z tobą nie tak, nie może dopuścić cię do wykonywania pracy. Pamiętaj, że pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz innych osób przebywających na terenie firmy. Jeżeli dopuści do pracy pijanego i dojdzie do wypadku, to szef poniesie odpowiedzialność za wypadek.

Kontrola w razie podejrzenia nietrzeźwości może być przeprowadzona zawsze! Nie muszą być spełnione żadne dodatkowe warunki! Szef musi jednak pamiętać, żeby nie dopuścić do naruszenia godności i dóbr osobistych kontrolowanego pracownika.