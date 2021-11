Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Jak mieszka detektyw Krzysztof Rutkowski? Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku 17.10.2021

Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. Zobacz zdjęcia!Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Zobacz jak mieszka detektyw Krzysztof RutkowskiDom detektywa jest urządzony w nowoczesnym stylu.- Niektórzy mówią, że jest zimny i surowy. Ale ja taki właśnie chciałem stworzyć. Nie szukałem tu ciepła, to ja daję ciepło temu domowi. Czuję się tu doskonale - mówi.Ciepło w domu próbuje wprowadzać Maja, partnerka Rutkowskiego. - W salonie zawiesiła serca. Zaczyna być widać tutaj kobiecą rękę - mówi detektyw.Z salonu wychodzimy na taras i basen. - Meble przy basenie są w stylu babcinym. To kontrast z nowoczesnym stylem całego domu - opowiada Rutkowski.Przy wejściu na taras wisi obrazek Chrystusa z barankiem. - To także prezent od Cyganów - mówi Rutkowski. - Przy basenie często przyjmuję gości.

