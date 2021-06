Dziesiąty Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy w Łodzi już w sierpniu

- Przygotowując nasz festiwal za każdym razem staramy się być czujni na to, co aktualnie zajmuje artystów, szukamy nowych środków wyrazu, stawiamy pytania, które za chwilę staną się powszechne - zapewnia Tomasz Rodowicz, dyrektor festiwalu Retroperspektywy. - Nie inaczej jest w tym roku; zastanawiamy się bowiem nad spotkaniem z drugim człowiekiem, potrzebą odbudowania, a może stworzenia nowych wspólnot

.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tegorocznego festiwalu będzie spotkanie z dorobkiem Thomasa Richardsa - amerykańskiego performera, aktora i reżysera, kontynuatora pracy Jerzego Grotowskiego. Artysta poprowadzi online pokaz pracy warsztatowej „Pieśni tradycyjnych”. Prace nad pieśniami tradycyjnymi zostały zapoczątkowane w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w 1986 roku i nadal stanowią podstawę badań nad sztukami scenicznymi prowadzonych przez Thomasa Richardsa i jego zespoły. Uczestnicy festiwalu zobaczą także fragmenty filmu „Living room” w reżyserii Anieli Gabryel, która od kilku lat pracuje nad dokumentem na temat Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontenderze. Pokaz będzie komentowany na żywo przez reżyserkę i Thomasa Richardsa, a w spotkaniu udział wezmą studenci i doktoranci łódzkiej Szkoły Filmowej.