Krytycy Przemysława Czarnka zarzucili ministrowi edukacji wspieranie w Łodzi modelu... z ery gimnazjów

Przemysław Czarnek promuje w Łodzi model z ery gimnazjów?

Wśród powodów przyjazdu Przemysława Czarnka do Łodzi znalazło się ogłoszenie zgody ministra na tzw. eksperyment pedagogiczny. W Zespole Szkół Salezjańskich będzie on polegał na innowacji w programie liceum. Według założeń tej innowacji, pierwsza klasa LO nie jest sprofilowana. Dopiero system sprawdzianów zakwalifikuje pierwszoklasistów do „rozszerzeń” przedmiotów, do których wykażą oni najlepsze predyspozycje. „Profilowanie” zacznie się zatem w klasie drugiej. Pierwszaki zyskają też większą pomoc tzw. tutorów przy planowaniu osobistej ścieżki rozwoju. Przemysław Czarnek w czwartek chwalił założenie eksperymentu, wyrażając wątpliwość, czy w wieku 15 lat człowiek jest gotowy do podjęcia decyzji o swojej zawodowej przyszłości.