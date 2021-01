Łódź. Facebook zablokował za granicą film IPN o "Małym Auschwitz"! Później film odblokował. Posunięcie okazało się świetną promocją!

Byliśmy tym mocno zdziwieni, ponieważ to film historyczny - mówi Dariusz Rogut, dyrektor łódzkiego oddziału IPN. - Dokument odnosi się wyłącznie do faktów: dzieci więzione w obozie opowiadają w nim, co przeszły, a narrator opowiada w tle historię obozu. Nie ma tu żadnego kontekstu politycznego. Sprawa podwójnie przykra, bo raz, że to czysta cenzura, a dwa, że temat tego jedynego obozu dziecięcego powstałego podczas okupacji Polski jest zapominany. Niewiele osób w Polsce, czy nawet Łodzi wie dziś, że taki obóz istniał, nie mówiąc już o całym świecie.