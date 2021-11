Łódzkie Biega – najważniejszy zdrowy uśmiech

Wykorzystując ścieżkę biegową w Lesie Łagiewnickim, uczestnicy pierwszego biegu rywalizowali na dystansie ponad 5 km. Wystartowało ponad 100 miłośników biegania. Wśród panów najszybszy byli: Robert Sobczak, Mateusz Papierak, Marcin Reszka,

a wśród pań Żaneta Powolna, Marta Lebioda i Aneta Goździk-Zaręba. Nie wyniki w tej rywalizacji były jednak najważniejsze, a sam udział i zdrowy uśmiech na mecie.

Druga impreza biegowa w ramach projektu „Łódzkie Biega” odbędzie się 13 listopada w Spale. Biegi przełajowe organizowane są na dobrze znanych trasach wytyczonych przez Akademię Sport i Zdrowie. Udział w obu imprezach jest bezpłatny. Już dziś można się zapisywać TUTAJ. W obu przypadkach obowiązuje limit 120 osób. Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu, medale na mecie oraz napoje.

Cieszący się dużą popularnością projekt „Łódzkie Biega” ma na celu popularyzację i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kreację mody na sport wokół łódzkich biegów ulicznych i biegów przełajowych w województwie łódzkim

– tłumaczy prezes stowarzyszenia Akademia Sport i Zdrowie Robert Blesiński.

Projekt „Łódzkie Biega” realizuje stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie, organizator takich imprez jak Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run czy Bieg 3 Króli.

Projekt „Łódzkie Biega” realizowany jest do końca roku. Jest on finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach projektu realizowana jest kampania, która ma zachęcić mieszkańców województwa łódzkiego do uprawiania sportu, a przede wszystkim uprawiania biegania.

Proponując całym rodzinom spędzenie dnia na świeżym powietrzu, utrwalamy w społeczeństwie chęć prowadzenia zdrowego stylu życia i bycia. Wzorując się na wielkich metropoliach, chcemy, aby bieganie stało się nieodłączną częścią życia codziennego mieszkańców naszego miasta i województwa a w rezultacie będziemy mieli społeczeństwo bardziej usportowione, zdrowsze i wolne od chorób cywilizacyjnych - dodają członkowie Akademii Sport i Zdrowie.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne treningi dla amatorów biegania. Chętni mieszkańcy spotykają się w każdą niedzielę o godz. 9.30 na parkingu przy Parku Zdrowie- wzdłuż ulicy Al. Unii między ulicami- Srebrzyńską i Konstantynowską.

Zajęcia prowadzą znani łódzcy trenerzy biegania: Joanna i Jacek Chmiel. Najbliższy trening odbędzie się 7 listopada, a następne 14 listopada, 21 listopada, 28 listopada 5 grudnia. Treningi są okazją do przygotowania się do dużych imprez biegowych. Utworzono dwie grupy: dla zaawansowanych i tych, którzy zaczynają biegową przygodę.