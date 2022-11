Metal Hammer Festival w przyszłym roku w łódzkiej Atlas Arenie. Kto pierwszą gwiazdą?

Metal Hammer Festival odbędzie się 5 czerwca 2023 roku. Organizatorzy - agencja Metal Mind Productions - ogłosili, że pierwszym headlinerem przedsięwzięcia jest formacja, której powrót na koncertową scenę należy do największych metalowych wydarzeń roku - amerykańska Pantera.

Pantera to jeden z najbardziej utytułowanych i wpływowych zespołów metalowych wszech czasów. Kwartet, w którego składzie znaleźli się wokalista Philip Anselmo, gitarzysta Dimebag Darrell, jego brat - perkusista Vinnie Paul i basista Rex Brown, odniósł sukces w latach 90. dzięki licznym złotym i platynowym albumom, wyprzedanym trasom koncertowym i czterem nominacjom do nagrody Grammy. Formacja nagrała dziewięć albumów studyjnych, wśród których znalazły się takie kultowe płyty, jak „Cowboys from Hell” (1990), „Vulgar Display of Power” (1992) czy „Far Beyond Driven” (1994).

Podczas przyszłorocznych koncertów czwórki z Teksasu po raz pierwszy od ponad 20 lat będzie można usłyszeć na żywo materiał z najbardziej znanych płyt Pantery, które definiowały metalową scenę lat 90. Do nowego składu grupy Phil Anselmo i Rex Brown dokoptowali gitarzystę Zakka Wylde’a oraz perkusistę Charliego Benante z zespołu Anthrax.