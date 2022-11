Nowe hospicjum na NFZ w Zgierzu. W regionie łódzkim łatwiej o bezpłatne łóżko na oddziale paliatywnym

Łódzki oddział NFZ podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, które na jego zlecenie od 1 listopada zapewni 30 łóżek dostępnych bezpłatnie dla osób terminalnie chorych. Także od listopada dla pacjentów dostępne będą cztery nowe hospicja domowe: prowadzone przez bonifratrów w Goleszach Dużych w pow. piotrkowskim, dwa hospicja Family-Med w Karnkowie w pow. zgierskim oraz w Bielawach w pow. łowickim, a także hospicjum przy przychodni DOM-MED w Jelnie w powiecie opoczyńskim. To opieka dla około 60 kolejnych pacjentów.

Pierwsi chętni do zgierskiego hospicjum już się zgłosili, bo do tej pory taka opieka na NFZ w tym mieście nie była możliwa. Dyrektor hospicjum Emilia Borysewicz podkreśla, że to duże ułatwienie dla rodzin.