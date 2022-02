Papież Franciszek i abp Grzegorz Ryś apelują o modlitwę za pokój na Ukrainie

Abp Grzegorz Ryś przewodniczył mszy św. odprawianej w kaplicy św. Sebastiana w bazylice watykańskiej, gdzie znajduje się grób św. Jana Pawła II. Mszę św. koncelebrowało blisko. 60 kapłanów. Był wśród nich kardynał Konrad Krajewski, papieski jałmużnik

- Będziemy pewnie dzisiaj wiele debatować i rozmawiać o Ukrainie, o tym co tam się dzieje – mówił na homilii metropolita łódzki. - Będziemy wypowiadać swoje osądy. Czy jesteście w pokoju ze wszystkimi? Czy nie jest tak, że potrzebujecie komuś podać rękę, nie jest tak, że potrzebujecie kogoś poprosić o wybaczenie, czy nie jest tak, że potrzebujecie wreszcie udzielić wybaczania komuś, komu odmawiacie tego wybaczenia latami. „Zachowujcie pokój między sobą”. Być może to jest ta mała rzecz, od której możemy zacząć, od której kto wie, czy nie zależy pokój na świecie? Ktoś powie: nie mam wpływu na to co się dzieje na Ukrainie, nie mam wpływu na to, co postanawia pan Putin. Rzeczywiście nie masz. Ale masz rzeczywisty wpływ na to co się dzieje między tobą a twoim bratem. «Zachowujcie pokój między sobą»”.