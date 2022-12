Pisarka, dyrygent i włókniarki zostali wybrani patronami jubileuszowego roku 2023 w Łodzi

Patronów roku 2023, w którym Łódź będzie obchodziła 600-lecie nadania praw miejskich, wybrała Rada Miejska w Łodzi. Na platformie Vox Populi mieszkańcy najwięcej głosów oddali na Łódzkie Włókniarki, zaś radni zadecydowali, że dołączą do nich Chava Rosenfarb i Paweł Klecki.

Chava Rosenfarb to żydowska pisarka i poetka tworząca w jidysz. Urodziła się w Łodzi w roku 1923, w tym mieście spędziła dzieciństwo. Podczas II wojny światowej mieszkała w łódzkim getcie, skąd została wywieziona do obozu Auschwitz. Później do obozu pracy w Sasel, a pod koniec wojny do obozu Bergen-Belsen. Po wojnie wyemigrowała wraz z mężem do Kanady. Uważana była za najlepszą pisarkę i poetkę piszącą w języku jidysz po II wojnie światowej. Zmarła w w 2011 roku w kanadyjskim mieście Lethbridge.