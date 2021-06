Pod Skierniewicami i Sulejowem zabrakło wody w kranach. Czy Łodzi i regionowi grożą braki wody? Czy będzie tak jak w 2019 w Skierniewicach?

– Tamten rok chyba każdy mieszkaniec miasta zapamięta na długo. Nie było można się wykąpać, ani nawet skorzystać normalnie z toalety. Zero wody w kranie, a ta w baniakach też szybko się kończyła – wspomina pani Ewa, jedna z mieszkanek Skierniewic.

– Mieliśmy jeden taki rok. Jednak udało nam się wybudować i oddać do użytku dwie nowe studnie głębinowe przy stacji uzdatniania wody. W tym momencie kończymy budowę kolejnych dwóch studni w parku miejskim. Zostało praktycznie podłączenie ich do sieci należącej do WOD-KAN – mówi Jacek Pełka, prezes WOD-KAN.